Dringende Vermisstenmeldung: Wer hat Beat Flükiger (58) aus Birsfelden gesehen?

Beat Flükiger aus Birsfelden wird seit Freitag, 6. November, vermisst. Das teilt die Polizei Baselland am Sonntag mit. Er ist manisch-depressiv, sehr scheu, zurückhaltend und dringend auf seine Medikamente angewiesen.

Angaben zum Vermissten

58 Jahre alt

175 cm gross

mittlere Statur

grauweisse kurze Haare (Halbglatze)

Er trägt eine grüne Jacke

Der vermisste Mann wurde letztmals am Donnerstag, 5. November, um ca. 18 Uhr, an seinem Wohnort in Birsfelden gesehen.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort und Verbleib von Beat Flükiger machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal zu melden.