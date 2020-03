Der Vermisste wurde letztmals am Donnerstagnachmittag gegen um 15 Uhr am Bahnhof in Möhlin AG gesehen. Laut Medienmitteilung der Polizei ist er in schlechter körperlicher und psychischer Verfassung. Er soll einen grau-schwarzen Mantel und dunkelblaue Hosen tragen, ist 175 cm gross und hat eine feste Statur sowie grau-weisse Haare.

Die Polizei bittet Menschen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Christian Ruetz-Eichmann machen können, sich zu melden.