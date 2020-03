Drohende Konkurse: Baselland schnürt mit Kantonalbank ein Hilfspaket von 190 Millionen

Die Massnahmen erfolgten in Ergänzung zu den vom Bund beschlossenen Liquiditätshilfen, teilte die Baselbieter Regierung am Donnerstag mit. Sie müssten noch vom Landrat genehmigt werden, der sich am 2. April im Congress Center der Messe Schweiz in Basel zu einer ausserordentlichen Sitzung treffen wird.

Von den mit einer kantonalen Bürgschaft gestützten Krediten im Gesamtumfang von 100 Millionen Franken sollen neben Unternehmen auch Selbständigerwerbende profitieren können. Profitieren könnten auch Betroffene, die eine andere Hausbank haben, heisst es in der Mitteilung. Für die Kredite wird kein Zins erhoben.

Des Weiteren will der Kanton bei Lehrbetrieben, die sich in Kurzarbeit befinden, bis Juni die Löhne der Lernenden übernehmen. Hierfür soll ein Betrag von 5 Millionen Franken bereitgestellt werden.

Die Kantonalbank gewährt noch weitere Hilfeleistungen in der Höhe von insgesamt 85 Millionen Franken. Dazu gehören laut Mitteilung der Regierung kostenlose Liquiditäts-Auszahlungen für Unternehmen und Privatpersonen, Kredite zur Vorauszahlung von Lieferantenrechnungen, und Vorauszahlungen an eigene Lieferanten.