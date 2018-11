45 Stundenkilometer oder sogar noch schneller fährt man mit einem E-Bike der stärkeren Kategorie. Wer hingegen mit reiner Muskelkraft Velo strampelt, kommt selten über 20 Stundenkilometer hinaus. Logisch, kommt es auf den Velorouten rasch zu Konflikten – zumal dort oft auch Fussgänger unterwegs sind. So schreibt ein bz-Leser, der an einer viel befahrenen Veloroute in Oberwil wohnt: «Besonders nach Feierabend zischen etliche 45er-Biker wie die Gestörten mit über 45 Stundenkilometern ins Hintere Leimental, obwohl die Velowege in der 30er-Zone liegen.»

Er hat versucht, mit den Rasern zu reden. «Aber sie interessiert es nicht, dass dort Kinder, Trambenützer und Tiere die Strasse überqueren.» Eine andere Leserin aus Frenkendorf berichtet vom Veloweg über der A 22. Dort traue sich kaum mehr jemand, den Hund frei laufen zu lassen. «Es ist ungemütlich, da zu gehen, da man immer das Gefühl hat, man müsse zurückschauen, ob einer kommt. Oder man wird mit der Veloglocke weggebimmelt oder in zackiger Slalomfahrt überholt.» Als heikel gelten zudem enge Velospuren, wie es sie zum Beispiel in Basel auf den Trottoirs der Wettsteinbrücke gibt.