Für den Besuch der bz tischen Brigitte, Claudia und Hazima Kapuzinerblüten auf. Die drei Gärtnerinnen haben letztes Jahr einen Kurs über essbare Blumen besucht. Über ihrem Garten auf dem Birsfelder Hagnau-Areal weht der Duft des Lavendels, den sie gerade in Duftsäckchen gegen Motten abpacken. Im nächsten Winter wollen sie aus Kohl Sauerkraut herstellen. Die drei haben noch viele Ideen, überlegen sich jetzt zum Beispiel, Auberginen an der Sonne zu trocknen. Am liebsten würden sie eine Kuh halten, aber das darf man natürlich nicht.

«Es läuft immer etwas hier», sagt Hazima – und genau das ist Absicht.