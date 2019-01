Als die Mars Corporation 1991 den Schokoriegel Raider umbenannte, warben die US-Amerikaner mit dem Slogan: «Aus Raider wird jetzt Twix – sonst ändert sich nix». So war es auch. Im goldbraunen Tütchen zwei Bisquitstengel, ummantelt von Karamell und Schokolade. Raider hiess Twix, sonst änderte sich wirklich nix.

Auch die EBM will sich einen neuen Namen geben, im Hinblick auf die geplante Expansion in die übrige Schweiz und in Frankreich. Aber im Fall des Energieversorgers soll sich sehr wohl mehr ändern als nur die Verpackung. Die Genossenschaft Elektra Birseck (das «M» steht für den Unternehmenssitz in Münchenstein) nennt sich ab dem 26. März Primeo Energie. «Von Anfang an war klar, dass wir einen Mehrwert haben mussten», sagt Jo Krebs, Medienverantwortlicher bei der EBM. «Nur den Namen zu wechseln, das wäre weder sinnvoll, noch vertretbar gewesen.»

So kündigt Krebs im Zuge der Neubenennung auch neue Produkte und Dienstleistungen an. «Wir wollen frischer, schneller und innovativer werden.» Das Unternehmen werde etwa einen virtuellen Speicher anbieten, für die Eigentümer von Einfamilienhäusern mit Photovoltaik-Anlage. Mit der Cloud können sie überschüssigen Strom wieder ins Netz einspeisen und verkaufen. Auch die Rechnungen würden angepasst: Künftig sollen die Kunden viel mehr Informationen über ihren Energieverbrauch erhalten.