Eigentlich müsste nur das Leimental an die Urne

In Basel käme niemand auf die Idee, ein Projekt zu präsentieren, das einseitig den Autoverkehr fördert. Das würde vom Volk hochkant verworfen. In ländlichen Gebieten hingegen wird für das Auto als Hauptverkehrsmittel geplant, daran stört sich niemand. Und irgendwo in der Mitte befindet sich die Agglomeration. In den Vororten hat man noch kein patentes Mittel gefunden, um den Pendlermassen Herr zu werden. Seit Jahrzehnten baut man dort immer neue Strassen, was meistens dazu geführt hat, dass sie bald selber verstopft waren. Und Massnahmen im öffentlichen Verkehr haben auch noch nicht die Massen zum Umsteigen bewegt – obwohl die Trams und Busse ungefähr gleich voll sind wie die Strassen.

Denn unter dem Strich führen all die erhofften Verbesserungen meist nur dazu, dass sich die Gesamtverkehrsmenge ausweitet. Dieses weltweit beobachtbare Phänomen zeigt sich nirgends so deutlich wie in der Agglomeration von Städten. In diesem Spannungsfeld stimmt am 24. November das Baselbiet – und zwar der ganze Kanton – über die Verlängerung der Langmattstrasse in Oberwil ab.