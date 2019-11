Ein Abendmahl ohne Männer: Eine Freske in der Therwiler Kirche ehrt frühchristliche Frauenfiguren

In der Kirche St. Stephan in Therwil sind seit Mitte November acht Frauen auf einer Freske abgebildet, die sich anstelle des Beichtstuhls befindet. Sie sind unterschiedlich alt, stammen aus verschiedenen Ländern, sind allesamt modern gekleidet und sitzen gemeinsam an einem Tisch zu Wein und Brot. Ihre Namen zieren die Empore, eingemeisselt in nachempfundenem Marmor. Die Freske und die Namenplaketten sind ein Werk der Zürcher Künstlerin Corinne Güdemann. Es ist während der Renovationen des barocken Innenraums der Therwiler Kirche entstanden und bildet acht wichtige Frauenfiguren aus der frühchristlichen Zeit ab. Die Künstlerin hat sich vom Abendmahl von Leonardo da Vinci inspirieren lassen. Die Freske der acht Frauen erscheint wie freigelegt unter dem Verputz, «als wäre es ein wiedergefundenes Fresko aus der früheren Zeit», erklärt die Künstlerin dem katholischen Nachrichtendienst «kath.ch». Das Kunstwerk wurde nicht neu entdeckt, die abgebildeten Frauen aber schon: Lange wurden sie in der Theologie vergessen. Ihre Bedeutung wurde heruntergespielt, ihre Namen vertuscht, sodass bis vor kurzem kaum niemand von deren Bedeutung in der frühchristlichen Zeit Bescheid wusste.

Kaum jemand befasste sich im Religionsunterricht mit den Missionarinnen Priska und Martha, der Gemeindeleiterin Lydia oder der Märtyrerin Thekla. Nur die wenigsten kennen die Diakonin Phoebe, die namenlose Prophetin oder die Apostelin Junia, deren Namen in Bibelübersetzungen zu Junias vermännlicht wurde und die erst seit der neusten Einheitsübersetzung von 2016 wieder ihren richtigen Namen und ihr richtiges Geschlecht zurückerhielt. An die Jüngerin Maria von Magdala erinnert man sich vielleicht noch, da sie in allen Evangelien als erste Zeugin der Auferstehung beschrieben wird und, weil sie Prostituierte war. Dass sie eine der engsten Vertrauten Jesu war, wurde aber lange nur wenig von Theologen aufgegriffen.

Starke Frauen in der Kirche, von der Antike bis heute Neuste Bibelforschungen belegen aber, dass zu frühchristlichen Zeiten diese Frauen verantwortungsvolle Führungspositionen in den ersten christlichen Gemeinden einnahmen. «Ohne Frauen hätte sich das Christentum wohl nicht etablieren können», erklärt Elke Kreiselmeyer, Gemeindeleiterin der Katholischen Pfarrei St. Stephan Therwil/Biel-Benken. Denn die ersten Christen mussten sich in privaten Häusern treffen, die in der römischen Gesellschaft der Kompetenzbereich der Frauen waren. So hat beispielsweise die vermögende Purpurhändlerin Lydia von Philippi, die erste Christin Europas, eine Hausgemeinde geleitet und beherbergt, erklärt die Theologin. Dass ausgerechnet in ihrer Pfarrei starke Frauen aus den Evangelien an den Kirchenwänden einen Ehrenplatz kriegen, dürfte kaum ein Zufall sein.