Ein Basler «Agentenkrimi» mit weltweiter Ausstrahlung

Berthold Jacob ahnt wohl, was mit ihm geschehen könnte, wenn die Nazis einmal an der Macht sind. Auch darum verlässt der Enthüllungsjournalist zusammen mit seiner Frau bereits im Sommer 1932 Berlin und zieht nach Strassburg. «Ich habe den Stoss von rechts kommen sehen», wird er später seine Vorahnungen zusammenfassen. In der elsässischen Metropole hält er sich allerdings mehr schlecht als recht durch seine journalistische Arbeit über Wasser – mit Hitlers Machtergreifung kann er in Deutschland nicht mehr publizieren; er ist auf die wenigen deutschsprachigen Zeitungen im Elsass und auch einige kleinere Emigranten-Blätter angewiesen.

Berthold Jacob, der für so renommierte Blätter wie die «Weltbühne» des Carl von Ossietzkys schreibt, recherchiert genau. So deckt er Ende der Zwanzigerjahre beispielsweise das System der sogenannten Zeitfreiwilligen auf, einer Kategorie von Soldaten, die in keiner Statistik auftauchen, obwohl Deutschland nach dem geltenden Versailler Vertrag eigentlich nur ein 100'000-Mann-Heer haben dürfte und diese einfach nicht mitgezählt werden. Für diese Enthüllung muss Jacob sogar neun Monate Gefängnis absitzen. Er wird so, mit anderen linken Journalisten und Politikern, die sich dieser Aufrüstung widersetzen, zur Hassfigur ultrarechter Kreise.

Zu tun haben diese «grossen Dinge in Basel», die hier angekündigt werden, mit dem deutsch-jüdischen Journalisten Berthold Jacob, der eigentlich Berthold Jacob Salomon heisst und sich spätestens seit 1933 den nun regierenden Nationalsozialisten verhasst gemacht hatte. Seine beiden Aufenthalte in Basel 1935 verliefen ebenso kurz wie spektakulär.

Glaubt man der «National-Zeitung», dann passiert das Spektakuläre im Capitol am 16. September aber nicht etwa auf der Leinwand, sondern vielmehr im Raum der Zuschauenden. Denn dort treffen, so weiss die Zeitung aus offenbar zuverlässiger Quelle, ein Basler Staatsanwalt und ein Reporter aufeinander: «Was – Sie können ruhig hier im Kino sitzen, während in Basel grosse Dinge passieren?», soll der Mann vom Lohnhof (wo damals der Sitz der Staatsanwaltschaft war) dem Journalisten gesagt und gleich noch geheimnisvoll angefügt haben: «Morgen werden Sie alles erfahren!»

Mitte September 1935 ist die Kino-Saison in Basel bereits in vollem Gange – die Lichtspieltheater bieten dabei ganz unterschiedliche Kost an, etwa das Forum im St. Johann, wo «Die Wiener Nachtigall – die Perle aller Operettenfilme» läuft. Oder der amerikanische Gangsterfilm «John Dillinger und die G.-Männer», der «gewaltigste Polizeifilm der Welt», wie es unbescheiden im Untertitel heisst, der im Kino Capitol zu sehen ist.

Mindestens so einschneidend für das Ehepaar Jacob ist aber die Tatsache, dass sie bereits im Frühjahr 1933 zu den Menschen gehören, die von den Nazis ausgebürgert werden und deshalb auch ihren Pass verlieren.

Die Staatenlosigkeit ist es dann auch, die Berthold Jacob schliesslich zum Entführungsopfer machen wird – und dass dies in Basel, auf Schweizer Boden, passiert, ist dabei kein Zufall. Denn an Jacobs Fersen heftet sich bald ein gewisser Hans Wesemann, ein Nazi-Spitzel, den Jacob noch aus Berlin kennt. Wie Jacob ist er Journalist und schrieb ursprünglich für die sozialdemokratische Presse. Schon kurz nach dem Umzug des Ehepaars Jacob nach Frankreich meldet sich Wesemann beim Ausgewiesenen.

Wesemann kennt Jacobs dringenden Wunsch: einen (gefälschten) deutschen Reisepass. Jacob möchte nämlich gerne nach England reisen und sich dort in verschiedenen Redaktionen um Arbeit bemühen. Ohne Pass ist das aber nicht zu verwirklichen. So verabreden die beiden Journalisten sich schliesslich auf neutralem Gebiet, Basel ist von Strassburg gut zu erreichen. Bei den deutschen Stellen, die in den Entführungsplan involviert sind, gewinnt bei der Wahl der Stadt am Rheinknie wohl auch der Gedanke Oberhand, dass man die Grossmacht Frankreich mit so einer Aktion nicht provozieren will. Vom Kleinstaat Schweiz wird da kaum Widerstand erwartet, sollte die Entführung bekannt werden.

Dass die Nazis den Exil-Journalisten unbedingt in ihre Gewalt bringen möchten, hat vor allem damit zu tun, dass dieser auch von Strassburg aus weiterhin Brisantes aus dem Inneren der deutschen Armee veröffentlicht. Informationen, die man in Paris oder London und anderswo stets interessiert zur Kenntnis nimmt.

Das Treffen im «Schiefen Eck»

So trifft Berthold Jacob also am 9. März in Basel ein, dies allerdings auf Schleichwegen und nicht im direkten Zug, denn als Staatenloser darf er gar nicht in die Schweiz einreisen. Er begibt sich von seinem Hotel aus ins Kleinbasel, ins Restaurant «Zum Schiefen Eck» beim Claraplatz, wo er mit Hans Wesemann verabredet ist.

Und in diesem «Schiefen Eck» läuft dann alles ab wie in einem schlechten Agentenfilm: Nachdem sich Jacob und Wesemann getroffen haben, erscheint im Verlaufe des Abends ein dritter Mann, der Mann, der Jacob den Pass aushändigen soll. Doch dafür müssen die drei Männer in eine Basler Privatwohnung. Sie steigen deshalb in ein bereitstehendes Auto. Jacob, so schildern es später Augenzeugen, scheint angetrunken zu sein. In Wahrheit tut ein Betäubungsmittel hier seine Wirkung. Und dann geht alles blitzschnell: Das Auto, ein schwarzer Chrysler-Plymouth mit Zürcher Nummernschilder, fährt sofort los – in Richtung der nahegelegenen deutschen Grenze und mit grosser Geschwindigkeit.