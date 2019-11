Ein feines Gespür für den Ausgleich zwischen den Basler Parteien

Das Baselbieter Volk bewies in den 171 Jahren seit der Gründung des Bundesstaates ein feines Gespür für Gerechtigkeit: 10 Ständeräte gehörten zur Ordnungspartei, 10 zur Bewegungspartei. Dabei sassen die Vertreter der Ordnungspartei total 73 Jahre, jene der Bewegungspartei 98 Jahre im «Stöckli». Berücksichtigt man aber, dass in der Frühzeit des Kantons die Parteien noch nicht organisiert und die Zugehörigkeiten lose waren, dann kann man die Ständeräte Riggenbach, von Blarer und Schneider ebenso gut auch der Ordnungspartei zurechnen – und dann ist die Verweildauer der beiden Lager ausgeglichen.

Während der Landrat dreimal Regierungsräte in den Ständerat delegierte und das Volk bis 1967 insgesamt acht Regierungsräte auch im Nationalrat duldete, verweigert es neuerdings den Regierungsräten den Weg nach Bern mit dem Argument, sie sollten vor allem ihre Arbeit in Liestal gut machen. So erlitten die Regierungsräte Ernst Boerlin (FDP) 1963, Leo Lejeune (SP) 1967 sowie Paul Nyffeler (FDP) 1983 teils knappe, teils krachende Niederlagen, als sie versuchten, den Ständeratssitz zu erobern.

Am Anfang zählten die Baselbieter Ständeräte in Bern nichts. Das hatte teils mit ihren mangelnden politischen Fähigkeiten, teils damit zu tun, dass Schwergewichte wie Stephan Gutzwiller lieber im Nationalrat sassen, der in der Frühzeit des Bundesstaates als wichtiger galt. Gutzwiller gehörte dann auch 21 Jahre lang der grossen Kammer an. Erstmals änderte sich die Baselbieter Position im Ständerat mit Martin Birmann, der auch Ständeratspräsident wurde. Und es änderte sich in neuester Zeit: Belser war Präsident, Fünfschilling Vizepräsident der Finanzdelegation, Janiak Präsident der Geschäftsprüfungsdelegation, Rhinow Mitglied der Parlamentarischen Untersuchungskommission, die den Fichenskandal aufdeckte. Belser und Rhinow wurden als Bundesratskandidaten gehandelt, Rhinow war ausserdem Ständeratspräsident, Janiak zuvor Nationalratspräsident. Die Baselbieter sind nicht mehr Quantité négligeable.