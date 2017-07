Doch als Bauerntochter aus dem Oberbaselbiet weiss sie quasi von Geburt aus, wie man einen ordentlichen Garten hinzaubert. «Schon als Zehnjährige gab ich mein ganzes Taschengeld für Pflanzen aus.» Und sie steht jeden Tag um fünf auf und liest eine Stunde lang Gartenliteratur. Auch von den vielen Italienern im Gartenareal hat sie einiges gelernt. Inzwischen kennt sie alle Trickchen. Zum Beispiel streut sie Kartoffelstücke, damit die Drahtwürmer diese und nicht ihre Salate anknabbern. Und Weinbergschnecken liebt sie – sie fressen die Eier der gehäuselosen Schnecken und nicht ihr Gemüse.

So hat sie sich über die Jahre ein «Paradiesli» geschaffen, wie sie ihr grünes Reich nennt. Und dieses wächst auffallend empor. An allen Ecken winden Lianen einem Gitter entlang, blühen Rosen in der Höhe, spriessen Bohnen Stangen entlang. Auf liegenden Baumstämmen sind Töpfe mit Blumen, dazwischen blitzt immer wieder eine Tierfigur hervor.

Was ihr hingegen ein Graus ist, sind flache Beete. «Wenn ich offene Erde sehe, juckt es mich, und ich muss etwas pflanzen.» Vor einiger Zeit wollte sie zählen, wie viele Pflanzensorten sie hat. Bei 200 hörte sie auf zu zählen. Logisch, dass ein so üppig gepflegter Garten einiges an Essbarem abwirft. «Aber das ist nicht so wichtig», sagt sie. Entscheidend ist für sie, dass ihr «Paradiesli» interessant bleibt: «Jeden Tag entdecke ich etwas Neues.»