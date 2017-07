Schulleiter zunächst skeptisch

Sieben Jahre wird Elena noch an der Schule in Lausen verbringen, die Beyeler in einem Kraftakt zur nussfreien Zone erklärt hat. «Er ist unser Held», sagt Bracher. Dabei war auch er skeptisch, als er die Aufgabe fasste, Elena und ihre Mitschüler zu integrieren. Zu viele Erwartungen würden schon auf den Schultern von Lehrern lasten, fand er damals.

«Dieses Risiko können wir nicht auch noch tragen.» Dann habe er erfahren, dass es gar keine andere Wahl gibt: Das Gesetz sagt, dass diese Kinder zur Schule gehen müssen. «Und dann haben mir die Brachers ihre Geschichte erzählt.» Von diesem Moment an sei aus der Skepsis eine Herzensangelegenheit geworden.

So machte sich Beyeler an die Arbeit und lief zuerst einmal ins Leere. «Es gab in der Region keine Erfahrungswerte, auch beim Kanton hatte man sich nie mit dem Thema befasst», erinnert er sich. Das ist heute anders.

Erst in Zürich sei er fündig geworden. Dort gibt es bereits seit längerem einige nussfreie Schulen. Das Meiste habe er selbst erarbeiten müssen. Mittlerweile ist der Schulleiter ein kleiner Experte. Kürzlich wurde sein Kontakt an eine ausserkantonale Schule weitergegeben, die am selben Punkt steht wie vor einem Jahr Beyeler. Er kann das Nuss-Verbot nur weiterempfehlen. «Sie müssten diese Kinder sehen. Sie fühlen sich richtig wohl und gehören dazu. Es braucht ein minimales Opfer von allen, damit diese Kinder, die es schwer genug haben, sich integriert fühlen können.»

Mittlerweile sieht Beyeler hinter der Geschichte auch einen pädagogischen Wert. Denn wenn man sonst von Integrationsarbeit spreche, gehe es immer um Lehrer. «Hier müssen zum ersten Mal auch Kinder Integrationsarbeit leisten. So lernen sie Solidarität und Loyalität mit Schwächeren.»

*Name geändert