«Knackigi Chirsi us em Baselbiet» verspricht die Migros Basel momentan. Auf dem Bild der Werbekampagne ist ein gut gelaunter Thomas Schaffner umgeben von Kirschen oder bei der Übergabe eines Kirschkörbchens an einen Mitarbeiter der Migros zu sehen. Soweit nichts Besonderes, der Juli ist traditionell Kirschenzeit im Baselbiet. Doch halt: War da nicht was mit den Kirschen? Richtig, ein grosser Teil der Kirschbäume hat Ende April unter einer Kältewelle stark gelitten. Temperaturen von Minus 7 Grad machten vielen Knospen und Blüten den Garaus. Wer durch die Kirschhaine im Baselbiet läuft, dem präsentiert sich ein trauriges Bild, fast keine Früchte sind gewachsen.