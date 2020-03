Ein Phänomen im Laufental: Hier werden wertlose Briefmarken nachhaltig gehandelt

Eine misstrauische «Espresso»-Hörerin war es, die das Konsumenten-Magazin von Radio SRF auf den Plan rief. In der Sendung vom Mittwoch wird berichtet, wie die Frau auf ein unglaubliches Angebot stösst: Bei Marken Müller in Zwingen muss man für Briefmarken weniger bezahlen, als sie Wert sind. Wäre die Hörerin in der Laufentaler Gemeinde zu Hause, hätte sie wohl kaum gestutzt. Das Spezialgeschäft für Briefmarken gehört zu den schweizweit grössten Unternehmen dieser Art.

«Wir werden immer wieder von misstrauischen Leuten kontaktiert, die denken, dass hier ein Betrugsgeschäft vorliegt», bestätigt Christoph Glanzmann auf Anfrage der bz. Der Junior Geschäftsführer der Marken Müller AG lüftet das Geheimnis um die günstigen Briefmarken: «Manche Sammlungen, die uns angeboten werden, sind – abgesehen von wenigen Briefmarken – für Sammler wertlos.» Wenig Wert haben Marken dann, wenn sie in hoher Auflage produziert wurden. Anstatt diese Marken nun wegzuwerfen, «kaufen wir sie unseren Kunden zu einem günstigen Preis ab, um sie unter dem Postpreis weiterzuverkaufen». Denn: Briefmarken aus dem Jahr 1964 oder später sind grundsätzlich gültig und können für den Postversand gebraucht werden.