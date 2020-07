Ein Pumptrack schon ab September? Die Muttenzer Pläne halten die Trendsportler in Atem

Damit die Verbundenheit und damit auch die Sorgfalt der Kinder und Jugendlichen mit der Anlage möglichst gross sein wird, werden einige von ihnen in die Bauarbeiten miteinbezogen. Auch das Jugendhaus «Fabrik» wurde bereits ins Boot geholt. Gibt es keine Einsprachen, soll bereits Ende August mit den Bauarbeiten begonnen werden. Gehen auch diese reibungslos vonstatten, könnte in Muttenz schon Mitte September «gepumpt» werden.

Crowdfunding überraschend erfolgreich

Mit dem Pumptrack haben die privaten Initiatoren offenbar einen Nerv getroffen. Beim durchgeführten Crowdfunding kamen in den letzten Monaten über 20000 Franken zusammen. Den Rest steuern der Swisslos Sportfonds Baselland und private Sponsoren und Gönner bei.

«Wir haben Geld von weit über Muttenz hinaus erhalten», schwärmt Debbie Gilgen. Insbesondere aus Basel kamen überraschend viele Geldbeträge von Personen, die man beim Verein nicht kennt. Auch wollten immer mehr Personen Mitglied beim Verein werden.

«Wir spürten durch die Spenden, aber durch die vielen positiven Rückmeldungen, dass der Pumptrack auf ein grosses Bedürfnis stösst.» Die beiden anderen asphaltierten Pumptracks in der Region – jene in Gempen und beim Buschweilerhof in Basel – sind für viele Kinder und Jugendlichen im Unterbaselbiet zu weit und verhältnismässig klein. Die Anlagen in Therwil und Reinach sind demgegenüber nicht asphaltiert.