Im kulturellen Baselbiet, so scheint es, kommt man in diesem Jahr nicht aus dem Feiern raus. Wer hat nicht alles Jubiläum? 10 Jahre Salts und 25 Jahre Theater Roxy in Birsfelden, 30 Jahre Rattenfänger in Muttenz, 40 Jahre Palazzo in Liestal und stolze 175 Jahre Männerchor Arlesheim – um nur wenige zu nennen.

Bereits hinter sich hat das Kunsthaus Baselland seinen runden Geburtstag, 20 Jahre waren es 2018. Wo es in den nächsten 20 Jahren zu Hause sein wird? In der Dreispitzhalle, diese hat die Stiftung Kunsthaus von der Grundeigentümerin, der Christoph Merian Stiftung, im Baurecht übernommen. Noch immer fehlt ein Teil der 11,2 Millionen Franken, die für den Umbau, die Einrichtung und den Betriebszuschuss benötigt werden. Weshalb das Kunsthaus weiterhin in Muttenz ausstellt (siehe unten) und in der Halle auf dem Dreispitz Leere herrscht.

Nicht so aber am Mittwochabend: Zahlreiche geladene Gäste fanden sich ein, um der feierlichen Übergabe der diesjährigen Baselbieter Kulturpreise beizuwohnen. Auch diese kommen auf eine runde Zahl, wurden doch die Kulturpreise Nummer 98, 99 und 100 vergeben.

Förderpreis an Zirkusspektakel

Der Förderpreis geht wie schon im vergangenen Jahr nicht an eine einzelne Person, sondern an ein ganzes Ensemble: Das FahrAwaY Zirkusspektakel aus Arlesheim erhält die mit 15'000 Franken dotierte Auszeichnung. Damit kommen erstmals Vertreter des angesagten Nouveau Cirque in den Genuss dieses Preises.

FahrAwaY «verzaubert das Publikum mit seinem feinen Programm aus Artistik, Komik und Theater, begleitet von wunderbarer Musik», lautet die Begründung. In diesem Self-made-Unternehmen stecke Handwerk, Herzblut und Humor, und das nicht nur im Sommer, wenn es auf Tournee geht und im Freien spielt. Denn seit 2015 tritt FahrAwaY, bestehend aus Solvejg und Donath Weyeneth, Nina Wey und Valentin Steinemann, auch im Winter auf, in einem Zelt.