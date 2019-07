Gut fürs Image ist es nicht. Und die Bevölkerung ist beunruhigt. In Pratteln ist es in den vergangenen zwei Wochen gleich zweimal zu Grossbränden gekommen – am Freitagmorgen geriet im Gebiet Schweizerhalle ein Recyclingpark in Brand.

Am Sonntagabend, 1. Juli, war eine Halle einer Chemiefabrik Opfer der Flammen geworden. Damals riefen die Behörden die Bevölkerung dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen.