Ein ziemlich glasiger Salat – diese Murmel schlüpfte durch alle Kontrollen

Es habe ein paar Mal seltsam «dängelet». Da habe sie sich gedacht: «So tönt doch kein Salat!» Nach kurzem Suchen war er ausfindig gemacht, der unerwünschte Gegenstand: ein Glaskügelchen, hellblau, transparent, geschliffen. Durchmesser: exakt ein Zentimeter.

Den seltsamen Fund machte am vergangenen Freitag eine Sissacherin. Gekauft hatte sie den Fertigmischsalat am Tag zuvor in der Migros Sissach. Dort, wo sie regelmässig ihre Einkäufe erledige. «Auf den ersten Blick», erzählt sie der bz, «ging ich davon aus, dass es sich um ein Knopfauge eines Plüschtiers handelt. Aber was sucht so was in meinem Wintersalat?»

Murmel schlüpfte durch alle Kontrollen

Genau diese Frage stellte die verunsicherte Kundin dem Grossverteiler. Der Migros-Kundendienst wurde hellhörig, bat die Baselbieterin, das Glaskügelchen per Einschreiben nach Zürich zu schicken, inklusive Originalverpackung und genauen Angaben zu Zeitpunkt und Ort des Kaufs.

Auch die bz wollte von der Migros wissen, warum sie neuerdings Deko-Gegenstände in ihre Salate beimischt. Doch die zuständige Stelle ist selber offenbar auch noch nicht viel schlauer geworden. Von einer «Verknüpfung unglücklicher Zufälle» schreibt Patrick Stöpper, Mediensprecher vom Migros-Genossenschaftsbund: «Wir vermuten, dass diese Glasmurmel bereits in der Rohware war, als diese angeliefert wurde. Die Murmel hat dann verschiedene Kontroll- und Sicherheitsprozesse unversehrt durchlaufen und ist auch bei der abschliessenden Endkontrolle offenbar nicht entdeckt worden.»

Als Sofortmassnahme würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Salatproduzenten angehalten, mehr Wachsamkeit walten zu lassen. Es handle sich um ein «unglückliches Ereignis» und man entschuldige sich bei der Kundin für die Unannehmlichkeiten. Die Betroffene nimmt die Entschuldigung an: «Ich bin eigentlich eine zufriedene Migros-Kundin. Das sollte nicht, kann aber passieren. Zum Glück habe ich die Kugel sofort entdeckt.»

Sie liess es sich nicht nehmen, ihren Freundeskreis über die «Gluggere» im Salat zu informieren. Die Reaktionen darauf fielen scherzhaft aus. Eine Freundin antwortete: «Wenigstens war die Kugel bio!»