Ein Zückerchen fürs Staatspersonal, weil Feiertage auf Wochenenden fallen

Berchtoldstag: Samstag. – 1. Mai: Samstag. – 1. August: Samstag.– Weihnachten und Stephanstag: Samstag und Sonntag. – Silvester: Freitag auf Samstag. Auch das noch. Nach dem Coronajahr 2020 bietet 2021 heute schon recht unerfreuliche Aussichten. Zumindest was die Terminierung der gesetzlichen Feiertage angeht. Diese fallen kommendes Jahr fast ausschliesslich auf Wochenenden.

Dies ist Anlass für die Baselbieter Regierung, ihrem Staatspersonal ein besonderes Zückerchen zu offerieren. Per Beschluss hat sie den 27. Dezember 2021, einen Montag, zum bezahlten arbeitsfreien Tag erhoben. Zusammen mit dem seit 2016 eingeführten bezahlten Brückenfreitag nach Auffahrt sowie dem angeordneten Kompensationstag an Gründonnerstag vor Ostern erhält somit das Staatspersonal als Ausgleich drei bezahlte arbeitsfreie Tage, die sonst nur einer Minderheit von Angestellten zur Verfügung stehen.

Keine Freude in Pratteln

Die Regierung sieht dies als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Zumal diese Wertschätzung des eigenen Personals nicht mit irgendwelchen «monetären Leistungen» unter Beweis gestellt werden könne, «da solche nicht als Instrument in diesem Umfang zur Verfügung stehen». Mal abgesehen vom Behördendeutsch wird sich kaum jemand in der Baselbieter Kantonsverwaltung gegen diese Regelung wehren wollen. Noch ziemlich frisch ist die Erinnerung an pauschale Lohnkürzungen, längere Arbeitszeiten oder die temporäre Streichung der Weihnachtsessen in Zeiten tiefroter Staatsfinanzen.

Weniger Freude daran hatte Prattelns Gemeindepräsident Stephan Burgunder, als er im Sommer von dieser Regelung erfuhr. Dies nicht etwa, wie er gleich vorausschickt, um ins übliche Schmählied auf das verwöhnte Staatspersonal einzustimmen. Auch nicht, weil er dagegen wäre, sich den öffentlichen Angestellten für gute Dienste erkenntlich zu zeigen, «im Gegenteil». Aber mit diesem «Giesskannenprinzip» könne er nichts anfangen.

In seiner Prattler Verwaltung werden gute individuelle Leistungen etwa mit Prämien oder beschleunigten Lohnstufenanstiegen belohnt. Die kantonale Pauschalregelung dagegen setze Gemeinden und öffentlich-rechtliche Anstalten unter Druck, mit ähnlichen Leistungen nachzuziehen. So werden deshalb im Kantonsspital Baselland am 27. Dezember 2021 keine ordentlichen Operationen durchgeführt werden. Entsprechend direkt sind die Fragen, die der FDP-Landrat der Regierung zu dieser Sonderregelung gestellt hat. Ob sich der Kanton als grosser Arbeitgeber «der Ungleichbehandlung gegenüber der Privatwirtschaft» bewusst sei, steht etwa in Burgunders Interpellation.

In der Stadt gibt es keinen freien Tag

In der soeben veröffentlichten Antwort aber will die Regierung von solcherlei Bevorzugung nichts wissen: «Eine Gesamtschau über alle gewährten Leistungen verneint klar eine Besserstellung der Angestellten der kantonalen Verwaltung gegenüber jenen der Privatwirtschaft.» Zudem seien ähnliche Regelungen auch in anderen Verwaltungen üblich. Burgunder bezweifelt das. Die Nachfrage in den Nachbarkantonen zeigt: In Basel-Stadt gibt es 2021 weder eine Brücke nach Auffahrt noch einen zusätzlichen freien Tag.

In Solothurn bleibt zwar die Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr zu, doch muss diese Arbeitszeit unter dem Jahr vorgeholt werden, wie Urs Hammel, der Leiter des Solothurner Personalamts, ausführt.