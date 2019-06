Das Traktandum kommt in den Unterlagen zur Arlesheimer Gemeindeversammlung ziemlich unscheinbar daher. Die Stimmberechtigten sollen die rechtlichen Grundlagen für die Verlängerung der Talstrasse nach Norden bis zur Gemeindegrenze zu Münchenstein schaffen. Die Strasse würde durch ein Gewerbegebiet führen.

Das Trassee dafür freizuhalten, ist nur eine kleine Änderung im Strassennetzplan. Doch diese könnte ein entscheidender Schritt für eine grossräumige Umstellung des Verkehrs im Raum Arlesheim-Münchenstein-Dornach bedeuten. Denn Münchenstein hat bereits auf der anderen Seite der Gemeindegrenze etwas Vergleichbares beschlossen: Die Verlängerung der

Aliothstrasse bis nach Arlesheim. Die beiden zusammengeschlossenen Verlängerungen sollen eine neue Verbindung parallel zur Bahnlinie schaffen.

Mehr als lokale Bedeutung

Vorerst geht es den beiden Gemeinden darum, ihre Gewerbegebiete besser an die Sundgauerbrücke und so an die Autobahn A 18 anzuschliessen. Die Anzahl Arbeitsplätze in den Arealen entlang der Birs wird nämlich voraussichtlich steigen. Unter anderem findet im Schoren demnächst der Spatenstich für das Gewerbezentrum Uptown Basel statt. «Die neue Strasse ist wichtig, um die neuen Gewerbebauten zu orientieren», sagt der Arlesheimer Gemeindepräsident Markus Eigenmann (FDP).