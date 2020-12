Eklat vor Gericht: Verteidiger des Beschuldigten verlässt den Saal

Mehr als eine schöne Weihnachtszeit und frohe Festtage konnte Georgia Marcionelli Gysin den Anwesenden heute Vormittag nicht mehr wünschen. Die Amtsgerichtspräsidentin des Richteramts Dorneck-Thierstein musste die Verhandlungen abbrechen und auf unbestimmte Zeit verschieben. Der eine Beschuldigte im Prozess um den Mord an Ivo Borer, dem ehemaligen Gemeindepräsidenten von Metzerlen-Mariastein, stand für einmal ohne Anwalt da. Der Verteidiger des Angeklagten hatte sich seine Jacke angezogen und die Räumlichkeiten verlassen.

Thomas Fingerhuth, Anwalt aus Zürich und amtlicher Verteidiger des 41-jährigen Holländers, weigerte sich, weiter am Prozess teilzunehmen. Mit scharfen Worten kritisierte er die Haftbedingungen seines Klienten. Auf Anfrage bezeichnet er diese als «degradierend, persönlichkeitsverletzend und menschenunwürdig». Der Holländer steht zusammen mit einem 43-jährigen Serben als Haupttäter im Mord an Ivo Borer vor Gericht. Den beiden wird von der Solothurner Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, den Ammann von Metzerlen-Mariastein im März 2010 in seinem Haus überfallen und zusammengeschlagen zu haben. Borer starb vier Monate später im Spital an seinen schweren Verletzungen. Die beiden mutmasslichen Täter durchsuchten das Bauernhaus nach Wertgegenstanden, konnten jedoch nur einen Haustürschlüssel und einen Autoschlüssel erbeuten.

Unklar, wann der Prozess weitergehen wird

Am Montag begann unter äusserster Geheinhaltung der Prozess. Die Verhandlungen finden an einem geheimen Ort unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die ungewöhnlichen Bedingungen hängen wohl mit einer Organisation zusammen, dem die Angeklagten angehören sollen. Im Vorfeld wurde gemutmasst, dass sie Teil der internationalen Juwelendiebesbande Pink Panthers seien. Angeklagt ist ebenfalls ein 67-jähriger Montenegriner, der den Überfall organisiert, die beiden Haupttäter zum Tatort gefahren und ihnen anschliessend zur Flucht verholfen haben soll.

Wann der Prozess weitergehen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Bevor sie sich von den Anwesenden verabschiedete, sprach Amtsgerichtspräsidentin Marcionelli Gysin von einer allfälligen Weiterführung im Sommer 2021.