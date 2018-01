Politikerin aus Leidenschaft

Die 56-jährige Liestaler EVP-Politikerin ist seit Sommer 2003 Landrätin und noch bis diesen Sommer als Landratspräsidentin höchste Baselbieterin. Nach Beendigung ihres Präsidiumsjahres hat sie ihren vorzeitigen Rücktritt aus dem Parlament angekündigt. Am Ende der laufenden Legislatur 2019 würde bei ihr ohnehin die Amtszeitguillotine fällig. Ganz aus der Politik aussscheiden will sie danach aber nicht, sondern ihr Comeback im Liestaler Einwohnerrat anstreben. Vergangenen Sommer sagte sie im Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende», dass sie ihr «Leben lang» politisieren wolle. (bos)