Vom verstorbenen alt Bundeskanzler Helmut Schmidt stammt das Bonmot «Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen». Der Ende Juni abgetretene Muttenzer Gemeindepräsident Peter Vogt drückt dasselbe noch direkter aus: «Ich hatte nie Visionen.» Die 29 Jahre im Gemeinderat, davon 19 als Gemeindepräsident, waren für ihn nie das Umsetzen von grossen Projekten oder tief schürfenden Ideologien. Was er selber durchaus positiv sieht. «Fakten sind entscheidend, nicht Hirngespinste», ist der 67-Jährige überzeugt. «Analysieren, transparent informieren, mit den Leuten reden – so findet man Kompromisse.» Nach diesem Grundsatz leitete er als Präsident 80 Gemeindeversammlungen und 900 Gemeinderatssitzungen.

Hatte er in den fast drei Jahrzehnten nie Lust, sich ein Denkmal zu setzen? Wollte er nie ein wenig den Dorfkönig spielen? Seine Antwort darauf ist entwaffnend: «Das wäre nicht Muttenz-gerecht.» Damit will er sagen: Immer alles mit Augenmass tun, Muttenz in der Balance zwischen Stadt und Land halten. Entwicklung ja, aber keine Revolution. Ein Wandel, wie ihn Pratteln durchgemacht hat, wäre unter Vogt undenkbar gewesen.

Vier Mal in stiller Wahl bestätigt

Hier wird eine Grundhaltung Vogts erkennbar: nur auf dem aufbauen, was die vorherigen Generationen geschaffen haben. Vielleicht war es nicht Zufall, dass er, obwohl ohne Visionen, 1990 als CVPler in den Gemeinderat nachrückte. «Ja, ich bin wertkonservativ», sagt er. Zu seiner Partei hielt er aber stets Distanz. Lieber engagierte er sich in übergreifenden Gremien, dem Schweizerischen Städteverband und dem Baselbieter Gemeindeverband (VBLG), dem er vier Jahre vorstand. Denn dass die Gemeinden nicht für sich allein wursteln konnten, das hatte er früh erkannt.

Zeitlich bewältigte er all diese Ämter, als er noch zu hundert Prozent als Münchensteiner Finanzverwalter arbeitete. Sein Einsatz ging so weit, dass er zum Spätaufsteher wurde – wegen der vielen Abendsitzungen. «Ich habe keine Hobbys», sagt er heute. Was allerdings nicht ganz stimmt: Als Vorbereitung für seine VBLG-Präsidentschaft fuhr der Natur- und Sportfreund auf dem Mountainbike in alle 86 Gemeinden des Kantons.