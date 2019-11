Endspurt: Schlagabtausch vor der wegweisenden Frauenwahl

G: Auch ich bin gegen Zwang, letztlich ist es ein Ablasshandel. Man muss bedenken: Wir befinden uns in einem permanenten Wahl- und Abstimmungsmodus. Wir können uns nicht mit anderen Ländern vergleichen, wo nur alle vier Jahre gewählt wird und wo Koalitionen gebildet werden, ohne dass die Bevölkerung befragt wird. Klar ist eine tiefe Beteiligung eine verpasste Chance, aber in unserem System wird man nur ganz selten 80 Prozent der Leute an die Urne bringen.

S: Mit Stimmzwang kann ich gar nichts anfangen. Man muss die Wichtigkeit der Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen auch so vermitteln können.

Daniela Schneeberger (S): Ich habe nicht das Gefühl, dass es am politischen System liegt. Es liegt eher am Wohlstand in unserem Land. Es geht uns gut, die Sicherheit ist hoch, die Leute denken, es funktioniert ja alles, wieso sollten sie dann noch wählen gehen. Es gibt aber sicher auch jene, die sagen, die Politiker machen eh was sie wollen und darum der Urne fernbleiben, was ich natürlich sehr bedaure.

Die Wahlbeteiligung ist am 20. Oktober weiter gesunken – trotz Mobilisierung durch die Klimabewegung. Befindet sich unser politisches System in der Krise?

In Thüringen hat kürzlich mehr als die Hälfte der Wähler antidemokratische Parteien gewählt. Wie stark beunruhigt Sie die zunehmende Radikalisierung in Demokratien wie Deutschland? Was lässt sich dagegen tun?

S: Ich denke, in Deutschland liegt es am System der Berufspolitiker. Diese sitzen in ihrem Büro in Berlin und sind damit gleich im doppelten Sinn weit weg von der Basis. Der Rechtsrutsch ist wohl ein Protestzeichen gegen diese Entfremdung von Politik und Bevölkerung und deren Gefühl der Nichtbeachtung. Offenbar sehen diese Menschen, gerade im Osten, keinen anderen Ausweg, als rechtsextreme Parteien zu wählen.

G: Unser Milizsystem ist ein wichtiger, aber nur einer von mehreren Faktoren. Wir sind das Land mit den meisten Vereinen weltweit. Sie binden Menschen an der Basis in ein demokratisches System ein, das sich von den Strukturen her mit der politischen Beteiligung auf Gemeinde-, Kantons- und nationaler Ebene fortsetzt. Wir üben das Miteinander und die Demokratie vor Ort täglich. Das ist der soziale Kitt unserer Gesellschaft. In vielen Ländern ist der Zugang zur Politik nicht so niederschwellig.

S: In Deutschland merkt man langsam, dass es mehr direktdemokratische Instrumente braucht, wie wir sie in der Schweiz kennen, um die Nähe zur Politik wieder herzustellen.

G: Menschen ohne wirtschaftliche Perspektive neigen dazu, sich zu radikalisieren. Die soziale Schere darf nicht zu stark auseinanderklaffen, das lehrt uns Ostdeutschland. Zusammenhalt über den sozialen Ausgleich herzustellen, ist hierbei entscheidend.