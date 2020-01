Energiepaket überwindet politische Gräben: Baselland zahlt fünf Millionen Franken pro Jahr

Was für ein Statement: Einstimmig verabschiedete der Landrat gestern die Änderung des kantonalen Energiegesetzes, das die Weiterführung des Baselbieter Energiepakets bis 2025 sichert. Ein Ergebnis mit Seltenheitswert. Doch das bedeutet keineswegs, dass die Gesetzesänderung in zweiter Lesung im Eilzugstempo durchgewunken wurde, weil sich von links bis rechts alle einig waren. Vorausgegangen war nämlich eine knapp zweistündige Debatte, in der erbittert um jedes Komma gefeilscht wurde.

Am Ende ist es aber geschnürt, das Energiepaket. Da das Vierfünftel-Mehr erreicht wurde, kommt es zu keiner automatischen Volksabstimmung. Und auch auf das noch vor zwei Wochen angedrohte Finanzreferendum verzichten die Grünen, wie Parteipräsident Bálint Csontos und Klaus Kirchmayr, Fraktionschef der Grünen/EVP, im Anschluss den Medien zu Protokoll gaben. «Ich schimpfe jetzt zwar über gewisse Dinge, doch eigentlich bin ich schon stolz, dass wir im Landrat so einen Konsens erreichen konnten», sagt Kirchmayr.