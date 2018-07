Was tun?

«Es nervt, aber was wollen Sie machen?», fragt Buchenhorner am Telefon zurück. Ja, was tun? Die Mineralquelle Eptingen AG hat reagiert. Vier Millionen Verschlüsse wurden für die Glasflaschen bestellt. «Nun haben wir drei Millionen nachbestellt.» Doch bis diese im Baselbiet eintreffen, wird der Kalender den 20. Juli anzeigen. Erst dann kann die Produktion mit den hoffentlich fehlerfreien Deckeli starten. Ein bis zwei Wochen später kommen die frischen Flaschen in den Vertrieb.

Doch vorerst rechnet Matthias Buchenhorner mit Reklamationen. Aufgrund der soeben gestarteten Auslieferungen dürfte der Höhepunkt in zwei, drei Wochen erreicht sein. Zu ändern sei das nicht. Mit betroffenen Kunden will er Lösungen finden.