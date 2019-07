Der Mann kann es nicht lassen. Stolze 15 Jahre sass Philipp Schoch im Baselbieter Landrat, bevor er kurz vor Erreichen der Amtszeitguillotine im März 2018 zurücktrat. Dabei hat der Grüne nie einen Hehl daraus gemacht, dass er damit seine Polit-Karriere noch lange nicht als beendet sieht. Mittlerweile hat er gleich mehrere Eisen im Feuer.

So kandidiert der 46-Jährige bei den Gesamterneuerungswahlen im Oktober erneut für den Nationalrat. Dabei dürfte er hinter der Bisherigen Maya Graf, die sich gleichzeitig um den Baselbieter Ständeratssitz bewirbt, sowie der topgesetzten Landrätin Florence Brenzikofer einen schweren Stand haben.

Dessen ist sich auch Schoch bewusst. Nun aber hat er sich noch ein neues Ziel gesetzt: Er will in den Prattler Gemeinderat. Neben dem Bisherigen Roger Schneider hat ihn die Ortspartei bereits offiziell für die Gemeindewahlen vom kommenden Februar nominiert. «Wir gehen davon aus, dass ein zweiter Sitz im siebenköpfigen Gemeinderat durchaus möglich ist», sagt Schoch. «Immerhin ist mein Name in Pratteln bekannt.»

Schoch greift den frei werdenden CVP-Sitz an

Kommt hinzu, dass in der Exekutive ohnehin mindestens ein Sitz frei wird. So will etwa CVP-Mann Emanuel Trueb nicht mehr antreten. Daneben aber könne es zu weiteren Vakanzen kommen, schätzt Schoch. «Einzelne Mitglieder sind schon seit einer gefühlten Ewigkeit im Amt.»