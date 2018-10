Das kann kein Zufall sein. «Ausgeschlachtet», das Buch zur Sissacher Schaumetzgete vom Oktober 2017, erschien am vergangenen Freitag. Gestern, nur drei Tage danach, kündigten die damaligen Metzgete-Gegner ihr eigenes Buch an. Unter ihnen: Lukas Baumann. Der Pfarrer und Tierschützer hatte im Nachgang zur Metzgete mit einer Performance landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Er lief betend durch die Sissacher Begegnungszone und simulierte mehrmals eine Selbstgeisselung. So wollte Baumann das Unrecht an den zwei getöteten Schweinen sühnen.

Die zeitliche Nähe der Erscheinungsdaten der beiden Bücher sei tatsächlich kein Zufall, sagt Lukas Baumann: «Wir haben das bewusst so arrangiert.» Das Anti-Metzgete-Buch trägt den Titel «Schlachtung in der Einkaufszone. Hintergründe der Tötungsshow in Sissach». Der Untertitel macht klar: Baumann und seine Mitautorinnen sind nicht von ihrer Position abgerückt, keinen Millimeter. Für sie war die Metzgete, die ziemlich genau vor einem Jahr gegen hundert Schaulustige in einen Hinterhof in der Sissacher Begegnungszone lockte, ein brutaler, absurder, barbarischer Akt. Die Veranstaltung vom 28. Oktober 2017 hätte aus ihrer Sicht niemals bewilligt werden dürfen.

Angebot ausgeschlagen Baumann hätte auch Teil des ersten Buches werden können. Dessen Herausgeber luden ihn und seine Mit-Autorin Beatrice Pfister ein, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Doch das Duo lehnte ab. «Wir mussten rasch feststellen, dass es darum geht, die Schlachtung zu rechtfertigen», sagt Baumann zur bz. «Wir wollten uns nicht vor den Karren spannen lassen, sondern etwas Eigenes auf die Beine stellen, das unsere Sichtweise wiedergibt.»

Einer der drei Autoren von «Ausgeschlachtet» ist Heiner Oberer. Der Journalist und Autor aus Sissach war es, der die Metzgete im Oktober 2017 organisierte, gemeinsam mit Metzger Rolf Häring und Hans Peter Eschbach. Oberer erfuhr gestern Nachmittag von der bz vom Konkurrenzprodukt: «Es gab Gerüchte, dass es solch ein Buch geben sollte. Mehr wussten wir jedoch nicht.»

Zur «Schweiz am Wochenende» sagte Oberer: «Wir Herausgeber bedauern sehr, dass Lukas Baumann, der den Anlass kritisierte, nicht für ein autorisiertes Porträt bereit stand. Wir würdigen ihn trotzdem.» Beatrice Pfister hätten sie ebenfalls angefragt, sagt Oberer. Doch sie habe mit juristischen Schritten gedroht, sollten im Buch ihre Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Darum erschien von ihr lediglich ein leicht veränderter Text, den sie autorisiert hatte. Pfister war es, welche die Metzgeteveranstalter mit Strafanzeigen und Beschwerden eingedeckt hatte. Im Begleittext zu «Schlachtung in der Einkaufszone» heisst es, bei der Metzgete seien nicht alle Bestimmungen der Schlachtverordnung eingehalten worden. Trotzdem hätten die Veranstalter eine Bewilligung erhalten – die Autoren wittern Vetternwirtschaft: Der Metzgermeister und seine Kollegen würden die richtigen Leute kennen, hätten Beziehungen «bis hinauf zu höchsten kantonalen Stellen». Andere Kapitel handeln von der «Ethik des Umgangs mit Nutztieren», die bei der Metzgete schmerzlich vermisst worden sei. «Das Tier wird nicht als ein Geschöpf wahrgenommen, das dem Menschen nahe verwandt und ebenso leidensfähig wie der Mensch ist, sondern als Objekt behandelt, das jederzeit getötet werden kann.» Es würden Alternativen zum Schlachten aufgezeigt – Auswege «aus dem Kreislauf des Tötens».