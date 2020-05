Der 57-jährige Schweizer fuhrt mit 152 km/h, erlaubt wären 80 km/h gewesen. Am Donnerstag registrierte die Polizei Basel-Landschaft den Fahrer auf der Delsbergstrasse in Liesberg. Wie die Kantonspolizei Basel-Land in ihrer Mitteilung schreibt, handelt es sich bei dieser Geschwindigkeitsübertretung um einen Raserfall.

Der Lenker muss seinen Führerausweis abgeben. Ausserdem wurde sein Fahrzeug auf Weisung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft beschlagnahmt.