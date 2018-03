Was ging am Mittwoch in Ihnen vor, nachdem Sie alarmiert worden waren?

Dominik Straumann: Die ersten Gedanken waren: Oh je, das ist eine relativ grosse Sache, wenn es so ist wie gemeldet. Gleichzeitig hatte ich von der Mitteilung her das Gefühl, wir könnten Glück haben. Denn von einem Feuerball oder mehreren Folgekollisionen war nicht die Rede.