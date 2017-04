Der Erfolg ist 20 Meter breit und 40 Meter lang – jedenfalls der optisch wahrnehmbare Teil des Erfolgs der Mineralquelle Eptingen. Er kommt in einer neuen Lagerhalle zum Ausdruck, die am Montag feierlich eröffnet worden ist. Das Eptinger-blaue Bauwerk musste errichtet werden, weil die Nachfrage nach Eptinger-Produkten in den letzten fünf Jahren um 21 Prozent gestiegen ist. Der zur Verfügung stehende Lagerplatz wurde knapper und knapper.

«Darunter litt auch die Produktionsplanung», erzählt Simon Völlmin, in der Geschäftsleitung für die Finanzen und die Verwaltung zuständig. Denn mit dem wenigen Lagerplatz war es nicht möglich, von einem Produkt gleich eine grössere Menge herzustellen und einen Teil davon ein paar Tage länger im Lager zu behalten. «Das heisst, die Maschinen mussten immer wieder auf neue Produkte umgestellt werden, nur um ein paar Tage später wieder das Gleiche zu produzieren. Die Umstellungen brauchen jeweils viel Zeit – das ist alles andere als effizient.»

Deshalb leistete sich das 118-jährige Familienunternehmen gerne die 820 000 Franken für die zusätzliche Lagerhalle, die direkt an die bisherige Lagerhalle angrenzt. «Der Wert, der diese Entlastung für den ganzen Betrieb hat, lässt sich kaum ausdrücken», sagt Völlmin. Platz hat es in der 800 Quadratmeter grossen Halle für 1200 Paletten, was wiederum etwa der Produktionsmenge einer Woche entspricht. Die Anzahl Flaschen, die auf eine Palette passen, unterscheidet sich je nach Produkt enorm. Im Schnitt sind es gut 500 Stück.

Bewusst ohne Luxus

Als «super Lösung» bezeichnet Damaris Buchenhorner das neue Bauwerk. Man habe bewusst keine luxuriöse Riesenhalle erstellt, sondern einen realistischen und einfach umsetzbaren Bau, so das für Marketing verantwortliche Geschäftsleitungsmitglied. Ein Provisorium sei es aber nicht. «Das wollten wir auf keinen Fall», sagt Völlmin. Man habe in der Vergangenheit mit Provisorien gearbeitet. «Am Schluss macht man dann einfach alles doppelt.» Die neue Lagerhalle solle die nächsten zehn bis zwanzig Jahre Bestand haben. «Ausser natürlich, wir können plötzlich die doppelte Menge absetzen», fügt er scherzhaft an.

Platz wäre auf jeden Fall vorhanden. «Die Vorgängergeneration hat gut mitgedacht, sodass wir nun eine sehr grosse Parzelle zur Verfügung haben, die viele Möglichkeiten zum Wachsen bietet», so Buchenhorner. Damit haben die Vorgänger einen guten Riecher bewiesen. Unter der neuen Generation, die das Ruder vor rund sieben Jahren übernommen hatte, wuchs die Nachfrage stetig. «Der Wechsel brachte eine neue Energie und frischen Wind in die Betriebsleitung», glaubt Buchenhorner. «Wir haben auch mehr Mut, nach aussen zu kommunizieren. Eptinger hat zum Beispiel sehr lange keine Werbung gemacht, was wir geändert haben.»

Zwar sei der Pro-Kopf-Konsum von Mineralwasser allgemein gestiegen, weiss Völlmin. «Allerdings nur sehr, sehr gering. Und unser Wachstum ist um ein Vielfaches höher.» Ausserdem sei es nicht bloss das Eptinger Mineralwasser, das sich wachsender Beliebtheit erfreue. «Auch Pepita hat eine richtige Renaissance erfahren.»

Und es klingt danach, als würde der Erfolgskurs weitergehen. Denn darauf angesprochen, dass er sich nach dem Ende der rund fünfmonatigen Bauzeit der neuen Lagerhalle wieder etwas entspannen könne, sagt Völlmin: «Eigentlich nicht, denn wir arbeiten bereits an den nächsten Projekten.» Im Herbst ist das – für Aussenstehende eher unspektakulär – eine neue Palettierung. Das Projekt, das für nächsten Frühling in der Pipeline ist, bleibt vorerst geheim. Aber Völlmins Gesichtsausdruck lässt erahnen: Es wird für Aufsehen sorgen.