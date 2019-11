Ergänzungsleistungen für Familien mit Kindern: Wichtige Hilfe oder unnötige Giesskanne?

Pro Initiative: Es geht um Chancengleichheit

Am 24. November stimmt das Baselbieter Stimmvolk über die Initiative «Ergänzungsleistungen für Familien mit geringen Einkommen ab». Die Erfahrungen aus anderen Kantonen haben gezeigt, dass diese Systemänderung für Working-Poor-Familien inklusive Alleinstehenden mit Kindern eine grosse Erleichterung bedeutet. Es darf doch nicht sein, dass zum Beispiel eine Familie mit zwei Kindern und einem Monatslohn von 4900 Franken am Schluss weniger im Haushaltsbudget hat, als wenn sie von der Sozialhilfe leben müsste. Und das nur, weil sie sich mit diesem Lohn knapp über dem Existenzminimum befindet. Damit sich die Arbeit auch für wenig Verdienende lohnt, braucht es eine zusätzliche Unterstützung. So wurden im Kanton Solothurn, der vor einigen Jahren ein Familien-EL-System eingeführt hat, im Jahre 2018 1100 betroffene Familien mit durchschnittlich 900 Franken pro Monat entschädigt.

Im Kanton Baselland leben laut dem 2014 ausgearbeiteten Armutsbericht zirka 17 000 Personen unter der Armutsgrenze, davon zirka 6000 Kinder. Eine Ergänzungsleistung für Familien mit geringen Einkommen kann einen wesentlichen Beitrag leisten, die Armut in unserem Kanton zu verringern. Eine solche Systemänderung führt auch dazu, dass Armutsbetroffene ihren Möglichkeiten entsprechend am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, die Arbeit sich lohnt und die Betroffenen der Gesundheitsprävention mehr Beachtung schenken können.

Am 21. November 2018 referierte die Chefin des Amtes für soziale Sicherheit im Kanton Solothurn in Liestal über die Einführung einer Ergänzungsleistung für Familien mit geringen Einkommen. Sie erwähnte, dass mit dieser Systemänderung vier Hauptziele verfolgt würden: Verringerung der Armut bei Familien, Entlastung der Sozialhilfe, Belohnung der Arbeitsbestrebungen und Anreize schaffen für das Erwerbsleben. Nach einer zweijährigen Einführungsphase wurde das System definitiv eingeführt.

Nun hat die Regierung dem Landrat einen Gegenvorschlag zur Initiative vorgelegt. Dieser wurde im April vom Landrat beschlossen. Er will im Rahmen einer gesamten Armutsstrategie prüfen, ob vielleicht Familien-Ergänzungsleistungen zu realisieren sind. Damit wird ein konkreter Lösungsansatz für ein akutes Problem auf die lange Bank geschoben. Dabei haben gerade die Erfahrungen anderer Kantone wie Solothurn und Waadt einen unabdingbaren Grundstein gelegt für die im Kanton Baselland eingeleitete Armutsstrategie. Es ist doch wirklich nicht nötig, dass das Rad immer wieder neu erfunden werden muss.

Die von «ATD Vierte Welt» und Caritas beider Basel aufgegleiste Initiative wird von mehreren sozialen Organisationen und Parteien im Kanton Baselland unterstützt. Wir alle sind überzeugt, dass damit eine wichtige Grundlage gelegt wird, Working-Poor-Familien unter die Arme zu greifen.

Contra Initiative, Pro Gegenvorschlag: Bitte keine neue Giesskanne