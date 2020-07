Grund für die erhebliche Waldbrandgefahr seien die geringen Niederschlagsmengen in den vergangenen Wochen, teilte das Amt für Wald beider Basel am Donnerstag mit. Deshalb seien wie in den Vorjahren die Böden im Wald und auf den Feldern sehr trocken.

Als sehr tief taxiert das Amt aus demselben Grund die Wasserführung der Gewässer. Der Homburgerbach habe deswegen bereits ausgefischt werden müssen. Bewilligte Wasserentnahmen seien derzeit nur noch in der Birs und im Rhein möglich.