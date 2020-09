Der Brand in der Lagerhalle an der Hardmattstrasse war der Einsatzleitzentrale um 22.15 Uhr gemeldet worden, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen seien ein Holzschnitzelsilo sowie der dazugehörige Häcksler und das Förderband in Brand geraten.

Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen können. Die Ursache des Brandes sei noch unklar und werde durch Spezialisten der Polizei abgeklärt, heisst es im Communiqué weiter.