Am Morgen nach dem Brand ist in Pratteln Ruhe eingekehrt. Die Zufahrtsstrassen zur Galvaplast sind wieder offen, die Feuerwehrautos abgezogen. Das Firmenareal ist noch abgesperrt, auch wenn am Gebäudeäusseren für Passanten auf den ersten Blick kein Schaden zu erkennen ist. Nur der Geruch von verbranntem Plastik, der in der Luft liegt, erinnert an den Grossbrand, der am Sonntagabend nahe des Prattler Bahnhofs ausgebrochen ist.

Doch hinter den Absperrungen sind am Montag Ermittlungen im Gang: Daran beteiligt sind unter anderem die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion, die Polizei, die Industriefeuerwehr und die ABC-Wehr, wie die in der Umgebung parkierten Autos zeigen. In einem ersten Schritt hat die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Untersuchung zur Brandursache aufgenommen. «Diese Arbeit steht jetzt im Vordergrund», sagt Polizeisprecher Adrian Gaugler. «Gleichzeitig werden die im Gebäude gelagerten Chemikalien durch Spezialisten der Feuerwehr fachgerecht entsorgt.» Man habe jedoch nur beschränkt Zutritt zum Brandherd, weil das Gebäude stark einsturzgefährdet ist.

Gestank verursacht Übelkeit

Klar soll aber sein, dass der Brand im hinteren Teil des Gebäudes ausgebrochen ist. Dort seien diverse Chemikalien gelagert gewesen. Firmenmitarbeiter vermuten, dass die Hitze den Brand ausgelöst haben könnte.

Der Brand hat direkte Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Selbst gestern roch es rund um das Firmengelände noch intensiv nach verbranntem Plastik. In der benachbarten Firma TE Connectivity arbeiteten Mitarbeiter mit Masken. Der Gestank verursache Übelkeit, erzählt ein Angestellter. Der Betriebsleiter habe ihnen freigestellt, nach Hause zu gehen. Gegenüber der bz will sich Geschäftsleiter Philipp Erlacher nicht äussern. Die Medienabteilung lässt eine Anfrage unbeantwortet.

Auch in den sozialen Medien ist der Brand am Tag danach ein Thema. Auf Twitter wird kritisiert, dass erst zwei Stunden nach dem Vorfall über die Alarmierungs-App «Alert Swiss» informiert worden sei. Auf Facebook stört sich eine Anwohnerin daran, dass kein Sirenenalarm ausgelöst wurde. «Wir haben das natürlich in die Lagebeurteilung mit einbezogen, aber ein Sirenenalarm wäre nicht verhältnismässig gewesen», sagt Gaugler. Man habe von Anfang an Messungen durchgeführt, eine akute Gefahr habe zu keiner Zeit bestanden. «Ein Sirenenalarm wäre auch mit hohem zusätzlichem Aufwand verbunden gewesen, beispielsweise für die Einsatzleitzentrale», so Gaugler weiter.