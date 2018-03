Anzeige erstattet hatte der evangelisch-reformierte Kirchenrat Baselland. Auslöser waren Briefe, die als Bedrohung gedeutet werden. In den anonymen Schreiben kündige Baumann die rituelle Übernahme von fünf Kirchen an. Dabei kommen auch Worte wie «Anschlag» oder «Angriff» vor. Unterschrieben sind die Pamphlete mit «Julian Mestre».

Kirchen befürchteten Gewalt

«Wir mussten aufgrund der Formulierung annehmen, dass wir Gewalt befürchten müssen. Wir stehen in der Verantwortung, dass in unseren Räumlichkeiten niemandem etwas passiert», wird Kirchenratspräsident Martin Stingelin vom «Blick» zitiert. Die jeweiligen Kirchgemeinden seien verunsichert gewesen, nachdem die Drohbriefe am letzten Freitag eingetroffen seien.