Das «Ysebähnli am Rhy» ist untrennbar mit dem Namen Jürg Wohlschlegel verbunden. Der Mann, den alle nur als Hannibal kannten, rief die Prattler Gartenbahnanlage zwischen der Hauptstrasse und dem Steilufer des Rheins 1990 mit zwei Freunden ins Leben. Seither wurde die Strecke immer wieder vergrössert, ist mittlerweile 860 Meter lang und hat an mehreren Fahrtagen im Jahr geöffnet.

Als Hannibal Anfang der Nuller-Jahre erkrankte, rief er die gemeinnützige Stiftung «Ysebähnli am Rhy» ins Leben. «Er wusste, dass Dinge dieser Art zu sehr an den Gründer gekoppelt sind und normalerweise nach dessen Tod schnell wieder verschwinden. Das wollte Hannibal unbedingt vermeiden, denn das ‹Ysebähnli am Rhy› ist das Lebenswerk von ihm und seiner Frau Gerda», erklärt René Eichenberger, der seither im Stiftungsrat sitzt und für die Administration zuständig ist. Präsident ist seit Hannibals Tod im September 2017 Hermann Haas, doch als «Hannibals Nachfolger» oder «neuer Hannibal» würde er sich niemals bezeichnen, dafür ist der Respekt vor dem Gründer zu gross. Dass Haas dennoch der richtige Nachfolger ist, wird im Gespräch deutlich, denn viele seiner Ansichten und Handlungen decken sich mit denen von Hannibal.

Zusätzlich zum Präsidentenamt ist Hermann Haas auch für die Technik auf der Anlage verantwortlich. «Das war schon zu Hannibals Zeiten so», hält er fest, während er einem Mann von den Dampflokfreunden Karlsruhe beim Ausladen des Materials hilft. Das Internationale Dampftreffen, das am vergangenen Wochenende bereits zum 25. Mal stattfand, scheint den 59-Jährigen besonders zu beanspruchen, doch er winkt ab. «Ich bin hier. Und wenn es was zu tun gibt, mache ich es. So einfach ist das!»

Angefressene, die in ihrem Hobby aufgehen

Bei den Zügen achtet der gelernte Offset-Drucker darauf, dass nur die Lokomotive, der Bedienwagen und maximal fünf weitere Wagen auf die Schienen verladen werden. «Ansonsten wird die Strecke zu voll, denn dieses Jahr haben wir 18 Anmeldungen.» Dazu hält er nach Gleisverwerfungen Ausschau, die bei dieser grossen Hitze nicht ungewöhnlich sind. «Dreimal im Jahr bin ich mit der Wasserwaage unterwegs und kontrolliere die gesamte Strecke. Das habe ich auch ein paar Tage vor dem Dampftreffen gemacht.»

Der Umgangston unter den Dampffreunden ist herzlich, Sprüche sind keine Seltenheit. Als der Technikverantwortliche verrät, dass er im Gegensatz zu Hannibal keinen Spitznamen hat, muss er sich Vorschläge wie «Mausi» und «Schatzi» anhören. Hermann Haas ist fraglos ein waschechter Dampffreund. René Eichenberger bezeichnet ihn als «Angefressenen», was er nicht verneint. «Nur wenn man angefressenen ist, geht man wirklich in einem Hobby auf.» Und was fasziniert ihn daran? «Der Dampf und die Kinder! Es dampft und pfeift und die Kinder freuen sich», lautet die simple Erklärung des Frenkendörfers, der selbst in jungen Jahren mit Märklin-H0-Zügen mit dem Dampf-Virus infiziert worden ist.

Die Stichworte Kinder und Nachwuchs fallen bei den Verantwortlichen des «Ysebähnli am Rhy» öfter. Denn die Dampffreunde sind meist älteren Semesters. «Die Menschen, die noch mit Dampflokomotiven aufgewachsen sind, sterben aus», sagen Eichenberger und Haas unisono. Und jüngere «Angefressene» zu finden, ist schwieriger, als es auf den ersten Augenblick scheint.

Das Fahren ist eigentlich nur Nebensache

Zwar ist die Gartenbahn ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit kleinen Kindern. «Doch das Fahren ist nur das i-Tüpfelchen, 90 Prozent sind Arbeit – das hat auch Hannibal so gesehen», bemerkt der Präsident. Der Grossteil der Tätigkeiten dreht sich um den Unterhalt der Anlage, und darauf haben die meisten Jungen keine Lust.

Aus diesem Grund wird die Verantwortung, einen der Züge zu fahren, auch nicht jedem Interessenten übertragen – man muss sie sich verdienen. Ein junges Trio im Alter von 12, 13 und 17 Jahren hat sich aber die Gunst der «alten Garde» erarbeitet und fährt derzeit über die Anlage. «Der Älteste macht eine Lehre und hat gerade eine Ferienwoche drangegeben, um im Vorfeld des Internationalen Dampftreffens mitzuhelfen», erzählt Hermann Haas anerkennend. Diese Art von Hingabe und Leidenschaft des jungen Dampffreundes gefällt ihm – und hätte sicherlich auch beim legendären Hannibal Wohlschlegel grossen Anklang gefunden.