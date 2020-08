Es darf wieder im Freien gebrätelt werden im Baselbiet

Die Waldbrandgefahr hat sich seit den regnerischen Tagen in der Region und den gesunkenen Temperaturen entspannt. Neu gilt die Waldbrandgeahrenstufe 2, also mässig. Das bedingte Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe sind ab sofort aufgehoben.

Es gelten weiterhin die generellen Empfehlungen im Umfang mit Feuer im Wald un in Waldesnähe. Nach wie vor können Gemeinden für ihr Gemeindegebiet ein Feuerverbot vorsehen.

Zusätzlich aufgehoben ist das Badeverbot am Unterlauf der Birs. Aufgrund der Niederschläge der vergangenen Tage hat es wieder einen höheren Wasserspiegel in den Baselbieter Bächen.