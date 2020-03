Es gibt sie, die Fasnachts-Rebellen: In Pratteln bricht der Butz den Corona-Bann

Kurz nach elf Uhr ertönt um die Ecke aus der Hauptstrasse das dumpfe Quäken der Hörner, in welche die Hornbuebe Alti Garde blasen. Dann kommt der lustige Zug auch schon auf den Schmiedeplatz: Der Tännlimaa stürmt wild voraus; Kärtlimaa und Schnägglimaa tänzeln gediegener hintendrein. Eierwybli und Tell bleiben dicht beieinander, während Doktor Eisenbarth mit seinem Bauchland forsch auf die Zuschauer zugeht. Der Küefer schüttelt seine grosse Weinkaraffe. Auf dem von zwei Rössli gezogenen, mit Tannenreisig geschmückten Wagen hockt hinten der namensgebende Butz in seinem blauen Winzerhemd: Er wird sich den ganzen Auftritt über vornehm zurückhalten.

Man hätte vielleicht mehr Zuschauer als die üblichen rund 200 auf dem Schmittiplatz in Pratteln erwarten können, wo doch der Butz mit seinem traditionellen Tanz am Samstagvormittag eine der ganz wenigen Fasnachtsveranstaltungen in beiden Basel war, die noch stattfinden dürfen. Der Umzug am Sonntag und die Kinderfasnacht am Dienstag wurden wie überall abgesagt; in vollem Gegensatz zu Basel hat sich Gemeindepräsident Stephan Burgunder aber persönlich dafür eingesetzt, dass in Pratteln alles stattfinden kann, was gesetzlich erlaubt ist.

Dazu gehören neben dem Butz am Samstag, der Brauch wurde vor einigen Jahren wieder zum Leben erweckt, das Einhornen des Schneemaa, am Sonntag der Fackelzug, das Fasnachtsfeuer und die Verbrennung des Schneemaa sowie am Dienstag die Wagenburg. Die Beizenfasnacht vor allem am Sonntag und Dienstag soll stattfinden; ausserdem wurde am Sonntag die Mehlsuppe in reduziertem Umfang ausgegeben.

Präventions-Zettel säumen die Route

Die erste Reaktion der Organisatoren von Butz, Schneemaa und Fasnachtsfeuer in der Krisensitzung am Freitagnachmittag sei es gewesen, aus Solidarität vor allem gegenüber dem Kinderumzug auch ihre Veranstaltungen abzusagen, erzählt Gilbert Schädeli, Präsident des Verschönerungsvereins, der zusammen mit dem Fasnachtskomitee die Prattler Fasnacht organisiert. Doch es sei der Wunsch aller Beteiligter gewesen, soviel Dorffasnacht wie möglich zu feiern.

Auf dem Schmiedeplatz tanzen die Figuren des Butz ihren Tanz, ähnlich wie beim Vogel Gryff erst jeder der „drei Mannen“ einzeln, dann alle Figuren gemeinsam. Die Hornbuebe tröten dazu die Melodien „Schufle un Chascht“ nach den Gartenwerkzeugen, „Rümpler“ nach dem Strassenzug in Pratteln sowie „D Mülleri“ nach einer alten Volksweise. Anschliessend begeben sich alle Figuren ausser den Rössli unter die Zuschauer und schütteln aufmunternd ihre Geldbüchsen.

Der Himmel ist bewölkt; aber es bleibt trocken. Tatsächlich deutet an diesem Samstagvormittag in Pratteln nichts darauf hin, dass erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg in beiden Basel die Fasnacht abgesagt wurde. Ausser, wenn man genau hinsieht und auf die Plakate an den Kandelabern achtet, auf denen ein Hinweis mit Piktogrammen steht, wie man sich im Hinblick auf das Coronavirus verhalten solle.

Wiederholung des Cortège keine Option

Die Anbringung dieser Hinweise sei eine Auflage des Kantons, damit der Fackelumzug am Sonntag stattfinden könne, erklärt Schädeli. Auch für die traditionelle Wagenburg am Dienstag seien Vorkehrungen getroffen worden, um sie gemäss der Verordnung des Bundesrats durchführen zu können: Die Wagen, die sonst alle auf dem Platz der Alten Dorfturnhalle stünden, würden nun zusätzlich auf den Schmiedeplatz und vor dem alten Feuerwehrmagazin verteilt. So könnten sich wenigstens die Wagencliquen präsentieren und ihr Wurfmaterial unter die Leute bringen.

Der Butz hat sich mittlerweile vom Schmiedeplatz verabschiedet und macht sich mit Figuren und Wagen weiter auf ins Dorf, wo er seit 8 Uhr unterwegs war und an den Haustüren klingelte. Bis 13 Uhr wird er noch durch Pratteln ausfahren. „Viel Engagement und Freizeit ist für die Katz“, sagt Schädeli; der Ausfall des Umzugs sei ein herber Verlust. Diesen aber zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen, ist für Schädeli keine Option: „Ich gehe davon aus, dass die Massnahmen noch verschärft werden.“ Dennoch sagt Schädeli klar: Ohne die Verordnung aus Bundesbern hätte die Prattler Fasnacht ganz normal stattgefunden.