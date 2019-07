Oskar Bider ist nicht totzukriegen. Rund 500 Artikel sind in den vergangenen 20 Jahren in Schweizer Printmedien über ihn erschienen. Sei es aus Anlass von runden Jahrestagen, wie einer am Sonntag ansteht. Sei es aufgrund von Festen und Gedenkveranstaltungen, wie sie in Biders Oberbaselbieter Geburts- und Heimatort Langenbruck regelmässig stattfinden. Oder aber aufgrund literarischer Necuerscheinungen, die Biders filmreifes Leben zum Gegenstand haben.

Seines und dasjenige seiner inzwischen nur unwesentlich weniger bekannten Schwester Leny Bider. Hier haben der Thuner Bider-Experte Johannes Dettwiler und 2011 die Zofinger Roman-Schriftstellerin Margrit Schriber («Das zweitbeste Glück», München; Nagel und Kimche) viel zu Leny Biders Nachruhm beigetragen. 2018 verarbeitete der Grenchner Aviatikexperte Peter Brotschi biografische Elemente und historische Fakten in den Flieger-Roman «Biders Nacht» (Knapp-Verlag).