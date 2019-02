«Es war kein richtiger Schlag. Ich bin selbst erschrocken, als sie auf den Boden fiel. Ich wollte, dass sie aufhört zu schreien», sagte der 34-jährige, aus Eritrea stammende Mann aus Tecknau am Mittwoch vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz. Die Beweislage war ziemlich unklar. Alarm geschlagen hatte im November 2018 die Tochter der Ehefrau nach einem kurzen Telefongespräch mit ihrer Mutter. «Meine Tochter hat angerufen, dann ist auch die Polizei gekommen. Aber ich wollte nicht, dass die Sache eskaliert», erklärte die 33-jährige Ehefrau am Mittwoch vor Gericht.

Einen Strafantrag habe sie damals gestellt, weil sei das Formular falsch verstanden habe, und sie zog diesen am Mittwoch auch zurück. Dies betraf allerdings nur die Tätlichkeiten, bei den anderen Vorwürfen handelte es sich eh um Offizialdelikte. «Ich möchte meine Kinder gross ziehen und nicht mehr in diese Sache involviert sein. Ich möchte auch in Zukunft nicht mehr vor Gericht vorgeladen werden», liess sie via Dolmetscher übersetzen.

Mehr war aus ihr nicht rauszukriegen, und so blieben dem Gericht nur noch die Aussagen des Ehemannes. Allerdings sprach ein Gutachten des Institutes für Rechtsmedizin von Stauungsblutungen in der Kopfregion, was klar auf ein Würgen hindeutet. Staatsanwältin Erika Kremniczky sprach von einem Angriff gegen den Hals des Opfers, er habe die Frau bewusstlos auf dem Boden zurückgelassen und dann das Haus verlassen. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren sowie einen anschliessenden Landesverweis von 15 Jahren.