Die EVP ist nicht gerade als rebellische Partei bekannt. Beim Wahlkampf jedoch schwimmen die Evangelischen im Baselbiet gegen den Strom – und das nicht zum ersten Mal. Die Evangelische Volkspartei verzichtet auf grosse Plakataktionen für die Wahlen im Landkanton im kommenden Jahr – wie schon bei den Landratswahlen im Frühjahr 2015 und den Nationalratswahlen im folgenden Herbst.

«Die EVP wird auch in diesem Wahlkampf nicht auf Kopfplakate setzen. Auch Parteiplakate werden nur wenige zu sehen sein», sagt Andrea Heger, die Medienverantwortliche der EVP Baselland. «Wir setzen dagegen auf den direkten, persönlichen Austausch mit den Wählerinnen und Wählern.»

2015 waren Kandidierende unter anderem mit einem Wunschbuch in den Gemeinden unterwegs. Welche Aktionen für kommendes Jahr geplant sind, will die Partei noch nicht verraten.

Der Gag war ein Erfolg

Schon 2015 sorgte der Plakatverzicht der EVP für Aufsehen. Er wurde als Wahlkampf-Gag eingeschätzt, mit dem sich die Kleinpartei mehr Aufmerksamkeit erhoffte. Die erhielt sie auch. Der frühere Parteipräsident Urs von Bidder sagte 2015 zur bz, die Aktion sei ein Wagnis. Offensichtlich hat sich das Risiko gelohnt. Die Kantonalpartei gewann an Stimmen hinzu. Gaben ihr an den Landratswahlen 2011 noch 4,73 Prozent der Wählerschaft die Stimme, waren es vier Jahre später bereits 5,36 Prozent – ein guter Wert für die Kleinpartei, die sich schon seit Jahrzehnten um die 5-Prozent-Marke herum bewegt.

Für die Wahlen 2015 druckte die EVP ein einziges Parteiplakat. Sie benötigte es für Kandidierendenfotos und Präsentationen. Das Plakat wurde nie öffentlich ausgehängt. Für die Wahlen 2019 würden «nur wenige Plakate gedruckt», sagt Heger. Man setze wiederum auf den unmittelbaren Austausch mit der Basis. «Es wird interaktive Plakate geben, die unsere Wählerinnen und Wähler gestalten können.»

Die Finanzen waren offensichtlich nicht ausschlaggebend für die Plakat-Abstinenz der EVP. Ihr Budget bewegt sich im Rahmen der anderen Parteien ihrer Grösse (siehe Tabelle unten). Eingestellt wurden für den Gesamtwahlkampf 35 000 Franken, 20 000 seien für die Printmedien vorgesehen, 5000 für digitale Aktivitäten, etwa in sozialen Medien. «Die Sektionen werden je nachdem noch etwas Geld in Inserate und Give-aways stecken», fügt Heger an.

Bei den Wahlkampf-Budgets sind die Baselbieter Parteien offen, zumindest, was Rot-Grün und die kleinen Mitteparteien betrifft. Sie geben das Total ihrer Wahlkampf-Budgets bekannt. Von SVP, FDP und CVP hingegen waren auf Anfrage keine Beträge oder Näherungswerte in Erfahrung zu bringen.