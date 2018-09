Ihre grosse Brille, der rosarote Badmantel und die stets gleiche Begrüssung «Ey tschääu, säli zämme!» sind ihre Markenzeichen. Mit kurzen Sketches aus dem Alltag bringt Noelia die Schweizer Jugend regelmässig zum Lachen und zählt längst zu den erfolgreichsten Internetstars der Schweiz. Die Aescherin ist mittlerweile so bekannt, dass sie für die «Swiss Comedy Awards», die gestern in Zürich verliehen wurden, nominiert war. Den Preis konnte sie nicht engegennehmen, traurig war sie darüber aber nicht: «Ich hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich gewonnen hätte. Ich war in der letzten Zeit wenig aktiv, und Supercedi hat den Preis wirklich verdient.»

Sie könnte vom Hobby leben Die junge Komikerin schlüpft gerne in andere Rollen und spielt alle Charaktere selbst – fast so wie Birgit Steinegger, die mit ihrer TV-Sendung «Total Birgit» Generationen begeisterte. Besonders beliebt sind die Sketches, in denen Noelia ihre eigene Mutter spielt und Alltagssituationen karikiert, die wohl jedem bekannt vorkommen. «Am liebsten spiele ich meine Mutter. Aber ich übertreibe bei ihrer Darstellung ziemlich», lacht Noelia. Die Mutter sei ihr zum Glück nicht böse: «Im Gegenteil, sie möchte am liebsten selbst mitspielen.»

Unterstützt wird Noelia von der ganzen Familie. Denn die FMS-Schülerin ist im letzten Schuljahr und hat ein hohes Tagespensum. Das Erstellen der Videos, abendliche Events und Treffen mit Sponsoren rauben wertvolle Zeit, die sie eigentlich in ihren Schulabschluss investieren müsste. Doch die Videos sind längst zu einer Einnahmequelle geworden. Die Schülerin könnte dank Werbeaufträgen bekannter Getränkehersteller von ihrem Hobby leben. «Das ist aber nicht mein Ziel. Ich möchte Primarlehrerin werden», sagt sie. Angefangen hat alles vor rund vier Jahren auf den Strassen von Aesch, als Noelia am Abend mit ihren Freunden im Dorf sass und ein Comedy-Video zeigte, das sie zu Hause gedreht hatte. Sofort begeistert, ermutigten sie ihre Freundin, die Aufnahme ins Internet zu stellen. Motiviert von den positiven Reaktionen, stellte Noelia in der Folge regelmässig neue Filme ins Netz, zuerst auf Youtube, dann auch auf der Social-Media-Plattform Instagram, wo sie bald zum Star avancierte.