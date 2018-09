Am Samstagabend, kurz nach 19.20 Uhr fuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer auf der Itingerstrasse in Richtung Sissach. In der leichten Rechtskurve nach dem Schloss Ebenrain fuhr von hinten ein oranger Personenwagen auf den Rollerfahrer auf.

Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr ohne sich um den Rollerfahrer zu kümmern in Richtung Sissach weiter.

Da der Unfallhergang nicht restlos geklärt ist, sucht die Polizei Basel-Landschaft den Fahrer des orangen Personenwagens sowie weitere Zeugen dieses Unfalles.