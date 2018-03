Um 09.41 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Baselbieter Polizei die Meldung ein, dass sich hinter einem Gebäude an der Hauptstrasse in Hölstein ein Fahrzeug in Brand befinde. Die angerückte Feuerwehr konnte den brennenden Personenwagen rasch löschen. Das Auto wurde beim Brand komplett zerstört.

Die Brandursache ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar und wird durch Spezialisten der Baselbieter Polizei untersucht.

