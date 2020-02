Fall Dojo: Mildere Strafe für Hauptbeschuldigten

Paulo Balicha, Hauptbeschuldigter im Dojo-Prozess, erhält neu eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Das hat das Baselbieter Kantonsgericht entschieden. Sein erstinstanzliches Urteil wäre eine teilbedingte Freiheitsstrafe gewesen: ZwölfMonate hätte er absitzen müssen. Shemsi Beqiri muss den Tätern ausserdem eine Entschädigung von 9000 Franken zahlen.

Der Fall machte schweizweit Schlagzeilen: Im Jahr 2014 drang Kickboxer Paulo Balicha mit einer Schlägertruppe von rund 20 Personen in den Trainingsraum seines ehemaligen Schülers Shemsi Beqiri in Reinach ein und erzwang einen mehr oder minder fairen Zweikampf. Balicha unterlag im Kampf und wurde am Ende faktisch von einem seiner Helfer «gerettet». Die anwesenden Kinder und Erwachsenen wurden während mindestens zehn Minuten in Schach gehalten, danach flüchteten die maskierten Angreifer. Im Sommer 2018 hat das Baselbieter Strafgericht 10 Männer wegen Freiheitsberaubung, Angriffs und Körperverletzung als Mittäter verurteilt.

Nun musste sich das Kantonsgericht mit dem Fall Dojo auseinandersetzen. Dies, nachdem mehrere Verurteilte die Schuldsprüche der Erstinstanz weitergezogen hatten. Sie seien mit der rechtlichen Würdigung und dem Strafmass nicht einverstanden. Der Hauptangeklagte Balicha erhielt vor dem Strafgericht teilbedingte Strafe von zwei Jahren und neun Monaten, davon hätte er zwölf Monate absitzen müssen. Die restlichen Verurteilten erhielten bedingte Strafen. Auch müssen Genugtuungszahlungen sowie Verfahrenskosten bezahlt werden. Zwei der Verurteilten hatten ausserdem bestritten, an jenem Abend bei der Schlägerei überhaupt dabei gewesen zu sein.

Auch die Staatsanwaltschaft hat das Urteil weitergezogen - so waren unter den zwölf Angeklagten, die sich vor dem Kantonsgericht verantworten mussten, auch Freigesprochene.

