Formal ist völlig unspektakulär, was der Landrat morgen zum Fall Wischberg in Hemmiken zu befinden hat: Die Regierung beantragt, dass das Parlament vom geologischen Schlussbericht Kenntnis nehmen und einen Auftrag des Landrats von 2016 abschreiben soll. In ihrer Vorlage stellt sich die Regierung auf den Standpunkt, ihre Hausaufgaben gemacht zu haben.