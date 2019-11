Falsche Polizisten erbeuten 20'000 Franken

Am Freitag erhielt eine 85-jährige Rentnerin aus Pratteln BL einen Telefonanruf einer angeblichen Polizistin von der Kantonspolizei. Es seien Kriminelle in der Gegend und Sie solle ihr Geld in Sicherheit bringen. «Die Rentnerin bezog auf der Bank 20'000 Franken und übergab das Geld auf Anweisung der angeblichen Polizistin an einem vereinbarten Ort in Pratteln an einen unbekannten Mann», teilt die Polizei Basel-Landschaft mit.

Sie rät zur Vorsicht vor falschen Polizisten und echt erscheinenden Telefonnummern. Sie bittet die Bevölkerung, folgende Verhaltensregeln zu beachten: