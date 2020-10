«Farbenreiches Klangspektrum»: Organist Christoph Kaufmann im Interview

Am vergangenen Sonntag weihte Organist Christoph Kaufmann zusammen mit Sopranistin Franziska Baumgartner mit einem Konzert die neue Orgel «Himmelsleiter» in der Römisch-katholischen Kirche Muttenz ein. Das 1,3 Millionen Franken teure Instrument hat seine Bewährungsprobe bestanden. Morgen Abend startet die Konzertreihe «muttenzer orgelsprossen». Christoph Kaufmann erklärt, was die Orgel klanglich und baulich so speziell macht.



Christoph Kaufmann, das Publikum war am Sonntag begeistert. Was macht die neue Orgel vom Stil her musikalisch-klanglich aus?

Christoph Kaufmann: Stilistisch orientiert sich die Orgel an der französisch-elsässischen Tradition des 19. Jahrhunderts. 35 Register sind auf drei Manuale und Pedale verteilt. Viele spezielle technische Details befinden sich im Instrument. Ein Beispiel: Die Register Montre 16’ und Bourdon 16’ sind als Transmissionen gebaut: sowohl im Manual als auch im Pedal können sie separat gespielt werden. Der Klang der Orgel hat etwas Gesangliches. Das macht sie solistisch und insbesondere als Begleitinstrument so schön.

Was macht die Orgel baulich speziell?

Die Pedalzunge Ophicleide 16’ wurde nach Originalmensuren der Callinet-Orgel in Turckheim gebaut. Die Clarinette 8’ stammt aus einer historischen Welte-Orgel und wurde sorgfältig restauriert. Beide Elemente gibt es in Kirchenorgeln nur selten. Das sogenannte Effektregister Carillon ist eine mit Filzhämmern angeschlagene Einbau-Celesta. Einer meiner Lieblingsklänge ist die Kombination von Clarinette und Celesta. Der verströmt einen Hauch Orgue-Célesta.

Die Kirche ist von ihrem Betonbau her klanglich schwierig zu bespielen. Wie wurde erreicht, die Orgel so zu intonieren, dass die Klänge auch in der hintersten Ecke perfekt zu hören sind?

Die Intonationsarbeiten nahmen rund zwei Monate in Anspruch und waren sehr anspruchsvoll. Der Betonbau reflektiert die Obertöne stark und unangenehm. Intonateur Gunter Böhme schuf ein subtiles Instrument, das das ganze farbenreiche Klangspektrum der Orgel vom Pianissimo bis zum strahlenden Plenum zeigt – aus meiner Sicht ein klangliches Meisterwerk.