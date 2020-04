FDP-Ärztin Christina Jeanneret warnt eindringlich vor der heutigen Landratssitzung – vergeblich

Masken und Desinfektionsmittel liegen bereit. Der Baselbieter Landrat trifft sich heute um 10 Uhr zur ersten Sitzung seit Mitte Februar. Wegen der Coronakrise zügelt das Parlament aber ins viel grössere Congress Center in Basel. Doch einer Landrätin genügt das nicht. «Ich war von Anfang an dagegen, dass man in dieser Phase der Epidemie eine Landratssitzung abhält. Das ist eine Hochrisiko-Veranstaltung», sagt Christina Jeanneret auf Anfrage der bz.

Und die FDP-Landrätin weiss, wovon sie spricht: Sie ist Ärztin für Innere Medizin am Kantonsspital Baselland. «Ich war früher auch in der Infektiologie tätig und betreute beispielsweise in den 1980er-Jahren die ersten HIV-Patienten», erzählt die 62-Jährige. Jeanneret begann schon vor Wochen damit, in ihrer Partei Überzeugungsarbeit zu leisten, denn: «Es ist von allergrösster Wichtigkeit, den raschen Anstieg der Patientenzahlen zu verhindern. Schon jetzt haben wir in Baselland nur noch 40 freie Beatmungsplätze.»